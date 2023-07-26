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Среда, 26 июля 2023, 10:50 мск

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Дождь, гроза и град: в Москве снова объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе вновь объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, ненастье ожидается после 11 часов.

«В период с 11 часов с сохранением до конца суток 26 июля в Москве ожидается дождь, местами сильный, ливень, гроза, град. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с», – говорится в предупреждении.

Аналогичное предупреждение опубликовал также подмосковный главк МЧС.

Спасатели призывают жителей региона соблюдать осторожность во время непогоды.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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