Россыпь бриллиантов в нижнем белье: во «Внуково» задержан гражданин Узбекистана за контрабанду драгоценностей

В Москве при таможенном досмотре задержан прилетевший из Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) гражданина Узбекистана, который пытался тайком провезти в нижнем белье россыпь бриллиантов. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Как отмечается, 39-летнего гражданина Узбекистана остановили на «зеленом» коридоре аэропорта «Внуково». Просканировав его багаж, инспекторы нашли 13 коробок с техникой Apple, Samsung и Sony, а также 40 сертификатов GIA и IGI на драгоценные камни. Но самих камней не было.

«Таможенники предложили мужчине добровольно выдать контрабанду. Он ответил, что таковой не имеет. Бриллианты нашли во время личного досмотра. В нижнем белье пассажир сделал тайник, куда поместилось 62 крупных камня и россыпь мелких», – говорится в сообщении ФТС.

Задержанный пояснил, что является сотрудником крупной авиакомпании ОАЭ, в Москву прилетел навестить родственников. С таможенными правилами знаком частично, товары вез в подарок, и стоят они не более 17 тысяч долларов США.

Таможенники возбудили уголовное дело. По решению суда нарушителя заключили под стражу.

Москва, Светлана Антонова

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