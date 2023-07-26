Тропический ливень в Москве: за час выпала почти половина месячной нормы осадков

В отдельных районах Москвы в результате тропического ливня за один час выпало свыше половины месячной нормы осадков. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

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В период с 14:00 до 15:00 наибольшее количество осадков зафиксировано в Западном административном округе (46 мм), Новой Москве (42 мм) и Северо-Западном округе (35 мм). Сильный дождь прошел также в Помосковье.

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В ведомстве отметили, что на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток», которые при необходимости обеспечивают оперативный пропуск воды.

Ранее столичный главк МЧС предупредил о сильном дожде, грозе и граде. Ненастье может продлиться до конца суток.

Москва, Светлана Антонова

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