Собянин раскрыл число москвичей в зоне СВО

Порядка десяти тысяч москвичей заключили контракты с министерство обороны РФ для участия в специальной военной операции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Единого пункта отбора на военную службу. По его словам, еще 20 тысяч жителей столицы были ранее мобилизованы.

«Уже 10 тысяч москвичей записались, в СВО еще воюют около 20 тысяч мобилизованных. Хотел поблагодарить всех за такой выбор и самоотверженную работу», – сказал мэр.

Напомним, прошлой осенью Москва выполнила задание по частичной мобилизации, объявленной 21 сентября 2022 года. По данным министерства обороны РФ, всего по всей стране были мобилизованы порядка 300 тысяч россиян.

После завершения мобилизации военкоматы продолжили набор добровольцев.

Москва, Светлана Антонова

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