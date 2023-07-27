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Четверг, 27 июля 2023, 14:43 мск

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Африканский союз готов вместе с Россией искать решение кризиса на Украине

Фото: Официальный сайт Африканского союза

Разрешение украинского кризиса позволит спасти людей, страдающих от продовольственного кризиса в Африке. Об этом заявил президент Союза Коморских островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани на пленарном заседании саммита «Россия – Африка».

«Сегодня необходимо бороться за устойчивый мир между Россией и Украиной. Это именно тот посыл, с которым выступает сегодня Африканский союз», – отметил Ассумани.

Глава Африканского союза подчеркнул, что украинский кризис оказывает серьезное влияние на поставки продовольствия на континент. «Разрешение этого кризиса позволит спасти большое количество жизней людей… Наш континент в настоящее время испытает серьезное воздействие цен на продовольствие, поэтому мы обращаемся ко всем участникам процесса с большой просьбой облегчить доставку как украинского, так и российского зерна в наши страны», – подчеркнул он.

При этом политик заявил, что страны континента готовы помогать России в урегулировании ситуации вокруг Украины. «Мы должны быть вместе с Россией, чтобы искать решение, которое стало бы приемлемым как для РФ – братской страны, но также для государств Африки и всего мира», – заключил Ассумани.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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