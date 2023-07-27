Южнокорейские ученые совершили научную революцию: получен «горячий» сверхпроводящий материал

Южнокорейские специалисты опубликовали препринт, где впервые в мире объявлено о создании сверхпроводящего материала, работающего при температуре 400 К, что выше 100 градусов по Цельсию. По словам российских ученых, если открытие подтвердится, это может означать революцию в электронных технологиях. В первую очередь, речь идет о массовом производстве квантовых компьютеров. Сейчас их развитие сдерживает необходимость применения сверхнизких температур.

Сверхпроводимость известна больше ста лет, но для ее получения требовались сверхнизкие температуры, получаемые с помощью охлаждения жидким гелием. В 1980-е годы 20 века были получены сверхпроводящие керамики, сохраняющие сверхпроводимость при температуре жидкого азота. Сейчас на основе этих керамик серийно производятся сверхпроводящие ленты. Открытие южнокорейских ученых в случае его подтверждения по сути реализует мечту физиков о сверхпроводимости при комнатной температуре. В исследовании говорится о материале, обозначаемом как LK-99, который включает в себя медь и свинец. Его приблизительная формула Pb9Cu1(PO4)6O.

Стоит отметить, что несколько лет назад в Японии был разработан прототип классического процессора на сверхпроводящих элементах. Отсутствие потерь энергии на сопротивление в электрических цепях позволит использовать высокую степень интеграции, не опасаясь перегрева. Теперь же в сравнительно близкой перспективе становится возможным создание массовых квантовых компьютеров и классических суперкомпьютеров, а также развитие и повсеместное внедрение искусственного интеллекта.

Москва, СВетлана Антонова

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