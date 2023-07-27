В московском регионе сохранится грозовая погода

В московском регионе сохранится неустойчивая дождливая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, до конца недели, в том числе в выходные, вероятны ливни и грозы.

В пятницу, 28 июля, возможен местами сильный дождь с грозой и градом. При этом ночная температура воздуха составил до 20°, днем – до 28°, а на востоке Московской области до 32°. Местами вероятны порывы ветра до 17 м/с/.

В субботу, 29 июля, вновь ожидаются осадки, местами сильные. Ночью в Москве 15...17°, по области 13...18°. Днем в столице прогнозируется до 21°, в Подмосковье – до 24°. При грозе возможен порывистый ветер до 15 м/с.

В воскресенье, 30 июля, местами вероятен кратковременный дождь. Ночью в Москве 13...15°, по области 11...16°. Днем в столице 22...24°, в Подмосковье 20...25°. Не исключен порывистый ветер до 15 м/с.

В понедельник, 31 июля, ожидается без осадков. Ночью температура составит 10...15°, днем – 22...27°. Во вторник, 1 августа, прогнозируется кратковременный дождь. Ночью 12...17°, днем 23...28°.

Москва, Светлана Антонова

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