Украина в рамках зерновой сделки вывозила через порт Одессы наркотики и нефть. Об этом заявил авторитетный американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на заслуживающий доверия источник.

«Одесский экспорт включал незаконные товары, такие как наркотики и нефть, которую Украина получала из России», – приводит журналист слова источника, знакомого с ситуацией в американской разведке.

Раннее сегодня сообщалось, что Херш заявил о причастности администрации президента США Джо Байдена к терактам на Крымском мосту, а Украину назвал одной из самых «коррумпированных и тупых» стран мира.

В феврале этого года журналист опубликовал данные расследования о взрыве газопроводов «Северный поток», где приводились данные о непосредственной причастности США теракту, решение о котором принял лично Байден.

Москва, Мария Соколова

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