В Москве за ночь выпало почти 40% месячной нормы осадков

В Москве за минувшую ночь выпало почти 40% месячной нормы осадков. Как сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства, самый сильный дождь был в Зеленограде (32 мм), Новой Москве (17 мм) и Восточном округе столицы (16 мм).

В ведомстве уточнили, что сегодня в течение всего дня дождь, местами сильный, продолжится. При этом ненастье может сопровождаться грозой.

«До вечера возможно выпадение еще до 25 мм осадков», – уточнили в комплексе городского хозяйства, добавив, что коммунальные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности: на улицах дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток».

Москва, Светлана Антонова

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