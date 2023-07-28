Индекс Мосбиржи превысил уровень февраля 2022 года – до СВО

Сегодня один из основных индикаторов российского фондового рынка – индекс Мосбиржи превысил уровень в 3000 пунктов, превысив показатели 22 февраля 2022 года перед началом специальной военной операции.

По данным на 14:39 мск индекс Мосбиржи вырос до 3001,66 пункта, после чего немного снизился, и сейчас колеблется вблизи уровня 2997 пунктов.

Как поясняют аналитики, повышение индекса Мосбиржи произошло в результате роста котировок компаний нефтегазового сектора благодаря высоким ценам на нефть. Сегодня стоимость «черного золота» марки Brent колеблется около максимального за последние несколько месяцев уровня – $84 за баррель.

Москва, Светлана Антонова

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