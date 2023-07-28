Россия готова в ближайшее время открыть посольства в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо

Россия в ближайшее время планирует открыть посольства в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в интервью ТАСС. По его словам, для этого «практически все готово».

Богданов также сообщил, что Россия также планирует вновь открыть генеральное консульство в городе Бенгази в Ливии. «Потому что мы сейчас изменили работу нашего посольства в Триполи. Следующий шаг – это как раз генконсульство в Бенгази, которое было закрыто в 1992 году. И рассчитываем, что этот процесс будет продолжен», – уточнил он.

Кроме того, Москва работает над тем, чтобы открыть диппредставительство в Южном Судане. «Когда появится возможность, мы сделаем все необходимое, чтобы и в Южном Судане открыть наше дипломатическое представительство», – сказал Богданов.

Он отметил, что южносуданское посольство в Москве работает «энергично и хорошо», а Россию в Южном Судане по совместительству пока представляет посол в Уганде.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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