Суббота в Москве будет ненастной: синоптик рассказал о скором потеплении и прекращении дождей

В предстоящую субботу, 29 июля, в московском регионе ожидается ухудшение погоды с понижением температуры до плюс 19 градусов и дождем с градом. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Резко, значительно меняется погода в субботу. Это будет связано с тем, что уже ночью воздушные массы начнут поступать с северо-запада, а затем с севера. И хотя ночь будет облачная и теплая, плюс 15 – плюс 17 градусов, уже днем максимальная температура существенно понизится по сравнению с вчерашним и сегодняшним днем примерно на 7-8 градусов. Максимальные значения будут плюс 19 – плюс 20 градусов», – сказал Вильфанд в комментарии «Интерфаксу».

В субботу в столичном регионе также прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные, с грозой – все это, как уточнил синоптик, связано с фронтальным разделом, который будет проходить через Москву.

По его словам, с воскресенья погода начнет улучшаться – температура днем поднимется до плюс 22 – плюс 24. В последний день июля в Москве, по словам Вильфанда, будет «вполне комфортно, вполне летний день» – воздух прогреется примерно до 25 градусов, сильные дожди на следующей неделе не прогнозируются.

Москва, Светлана Антонова

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