Онищенко оценил уровень угрозы гепатита в России

Вспышки гепатита А в российских регионах объясняются низким уровнем благоустройства этих территорий, а также проблемами с качеством воды и пищи. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил заслуженный врач-эпидемиолог РФ, академик РАН Геннадий Онищенко сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Против гепатита А есть вакцина – она проводится в рамках календаря регионального, когда есть высокий уровень пораженности гепатитом, когда возникает вспышка гепатита А. Это, в основном, в тех регионах, где у нас есть неблагополучие с водой, с пищей, где уровень благоустройства населенных пунктов находится на низком уровне. Соответственно, возможность передачи алиментарным путем – через пищу, воду, несоблюдение гигиенических требований более высока», – пояснил Онищенко.

Академик также обратил внимание, что несмотря на контролируемость пяти видов гепатита, проблема остается актуальной для всего мира. «Все ли это гепатиты? Нет, наверняка они есть еще другие, пока мы не можем их диагностировать», – уточнил он.

«Тема актуальна как для развитых, развивающихся стран, (так) и для «третьего» мира, где уровень медобслуживания находится на очень низком уровне», – заключил Онищенко.

Напомним, на сегодняшний день диагностируется пять видов гепатитов. А и И или Е передаются через воду или еду. Б, Ц и Д – половым путем, через кровь или препараты из нее.

Москва, Мария Соколова

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