Новая пандемия коронавируса? Россиянам советуют в большей степени опасаться гриппа

Предстоящей осенью очередной пандемии Covid-19 не ожидается, но рост заболеваемости возможен. Как перелает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал заслуженный врач-эпидемиолог РФ, академик РАН Геннадий Онищенко сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, россиянам необходимо следить за рекомендациями эпидемиологов, в том числе о вакцинации.

Как считает Онищенко, в первую очередь нужно готовится к росту заболеваемости гриппом. «В апреле мы уже получили из пяти международных лабораторий под эгидой ВОЗ данные об актуальных штаммах. Там меняется только один – H1N1, остальные остались прежними… Думаю, в середине августа вакцина уже начнет поступать в регионы, а затем будет дан старт вакцинации к новому эпидемическому подъему заболеваемости гриппом», – отметил Онищенко.

Академик также обратил внимание на сообщения о предстоящем подъеме заболеваемости «короной» осенью. «Пока каких-то данных, что это будет пандемия, нет. И я уверен, что не будет. Но подъем (заболеваемости), безусловно, может быть, потому что у нас коронавирусная инфекция регистрируется. Да, это не те случаи, когда мы говорили о десятках и сотнях тысяч в день, но, тем не менее, она циркулирует. А поскольку это воздушно-капельная инфекция, то при похолодании, уменьшении солнечной активности, которая убивает такого рода вирус, естественно, подъем (заболеваемости) будет. Но какой-то сверхактивности и опасности (пандемии) я не ожидаю», – полагает он.

«Вакцина у нас есть, если вдруг что-то пройдет, и мы не сможем с вами (справиться), будем говорить о ревакцинации от коронавирусной инфекции. Но сегодня практически во всех странах мира коронавирусная инфекция продолжает регистрироваться, но на неэпидемическом уровне, в том числе и в нашей стране. Поэтому паниковать мы с вами не будем. Помнить мы об этом будем, и внимательно следить за нашими сообщениями тоже надо», – заключил Онищенко.

За прошлую неделю в России было выявлено 3 182 случая заболевания COVID-19, из них 1110 человек было госпитализировано, 42 – скончалось. В мире за это время заболело менее 850 тысяч человек, что на 12% меньше в сравнении с предыдущей неделей.

22 июля Минздрав РФ предложил отказаться от массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. При этом сообщалось, что с 1 августа начнется поставка в регионы вакцин от гриппа с обновленными штаммами вируса.

Москва, Мария Соколова

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