Московский регион накроет жаркая погода

На текущей неделе в московском регионе установится жаркая погода с высоко вероятностью дневных кратковременных дождей и гроз. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, к выходным температура воздуха будет превышать на 3-3,5°.

Во вторник, 1 августа, ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, по области местами туман при температуре до 16°. Днем местами возможен кратковременный дождь. При этом воздух прогреется до 28°.

В среду, 2 августа, днем также прогнозируется кратковременный дождь, местами гроза. Температура составит до 28°.

В четверг, 3 августа, ночью и днем вероятен небольшой дождь, местами гроза. Температура воздуха в светлое время суток поднимется в Москве до 28 °, по области – до 29°. При грозе порывы ветра могут достигать порывы 12-17 м/с.

В пятницу, 4 августа, прогнозируется переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Ночью 15...20°, днем 25...30°.

В субботу, 5 августа, ожидается похожая погода, но столбик термометра днем может подняться до 32°.

Москва, Светлана Антонова

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