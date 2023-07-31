Холера, чума, лихорадка Денге: эпидемиолог назвал опасные для туризма направления

Холера в ближайшие месяцф представляет опасность в ряде популярных у российских туристов стран, в том числе, в Таиланде. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил заслуженный врач-эпидемиолог РФ, академик РАН Геннадий Онищенко сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, в ряде «отпускных» стран фиксируется чума и лихорадка Денге.

«Холера продолжает быть актуальной. Она интенсифицируется в августе-сентябре. Заражение холерой происходит через воду, несоблюдение гигиенических требований, пищу, от больных, которые могут быть носителями… Если говорить, что на африканском континенте почти 60 стран, то в перечне их где-то 20 стран – неблагоприятных по холере. В Юго-Восточной Азии – Бангладеш, Индия, Непал, Таиланд… Таиланд звучит на повестке дня. Это надо иметь ввиду, что на сегодняшний день это страна, где заболеваемость холерой не является просто воспоминанием специалистов, а является реальностью», – подчеркнул Онищенко, отметив, что холерой или чумой можно заразиться также в Китае.

Академик обратил внимание на опасность лихорадки Денге, которая передается комарами. «Такого комара в нашей стране нет. Здесь Бангладеш, Индонезия, Мальдивы – у нас это (популярный) курорт. А тут чистыми руками себя не спасешь, здесь или хорошо подумать (перед поездкой), или нужны репелленты, чтобы отпугивать комаров… Лихорадку Денге завезли даже в Казахстан», – уточнил он, назвав в числе опасных стран также Вьетнам и Доминикану.

Кроме того, Онищенко назвал неблагополучной ситуацию в Грузии, Казахстане и Турции по крымской геморрагической лихорадке. «Это данные актуальные. (Перед поездкой надо) просто позвонить и поинтересоваться. И вам обязаны будут сказать, в том числе, и те, кто продает путевки. Если они этого не делают, то это плохо, за это нужно спрашивать», – констатировал Онищенко.

По данным экспертов, в этом году самыми популярными зарубежными направлениями у российских туристов остаются Турция, Египет, Таиланд, а также ОАЭ, Вьетнам, Мальдивы, Индия и Грузия.

Москва, Мария Соколова

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