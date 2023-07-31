В московском регионе уже усилены меры безопасности – Песков

Изменение уровня террористической угрозы в Москве и Московской области в связи с атаками дронов, пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, меры безопасности и так усилены – предпринимается всё возможное для минимизации рисков.

«Очевидно, что меры безопасности и так усилены. Предпринимаются все возможные меры для того, чтобы организовать защиту на необходимом уровне от продолжающейся опасности террористических ударов по мирным объектам и по жилому сектору со стороны киевского режима. Это касается не только Москвы, это касается других регионов, которые в настоящее время подвергаются таким атакам. Что касается конкретики, то здесь, конечно, вам нужно адресовать свои вопросы в Минобороны…» – сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

При этом представитель Кремля подчеркнул, что сейчас «ещё и ещё раз подтверждается сущность киевского режима». «Действительно, продолжаются террористические попытки нанесения террористических ударов. Делается все возможное с тем, чтобы минимизировать риск от этих ударов», – подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, как будут усилены меры безопасности в связи с ударами беспилотников по «Москва-Сити».

В то же время Песков обратил внимание на отсутствие успехов в объявленном украинском контрнаступлении в зоне специальной военной операции, несмотря на переданные киевскому режиму западные вооружения и боеприпасы. «И, разумеется, какие-то акты отчаяния на фоне этих неудач, и, конечно, киевский режим прибегает к подобной террористической тактике террористических ударов. Это террористические удары, которые нацелены именно на гражданские цели, именно на какие-то социальные цели, это отвратительно, и с этим будем продолжать бороться. Поэтому, конечно, о каких-то успехах киевского режима однозначно говорить не приходится», – сказал представитель Кремля.

Напомним, в последнее время в столичном регионе произошли три атаки дронов. В ночь на воскресенье, 30 июля, дроны повредили два офисных здания в «Москва-сити». 24 июля беспилотники упали в районе проспекта Лихачева и на Комсомольском проспекте.

Москва, Светлана Антонова

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