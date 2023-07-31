В России арестованы активы украинского олигарха Ахметова за финансирование ВСУ

В России по ходатайству Следственного комитета арестованы активы украинского олигарха Рината Ахметова. Как стало известно газете «Коммерсантъ», миллиардер и его структуры подозреваются в финансировании украинской армии и нацбатальонов, которые в РФ признаны террористическими.

Как уточняет издание, уголовное дело по факту финансирования терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) структурами Ахметова расследуется в России с сентября 2020 года управлением по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР). Как полагает следствие, спонсирование терроризма осуществлялось в том числе и за счет средств, поступавших из России.

Речь в деле идет о десятках миллионов рублей, перечисленных зарегистрированной в Москве компанией «Метинвест Евразия» – сбытовой структурой украинской горно-металлургической группы «Метинвест», которая и выступает ее единственным учредителем. Последняя, в свою очередь, входит в холдинг SCM.

Как установили следователи, деньги с расчетного счета московского ООО «Метинвест Евразия» переводились в Первый международный украинский банк. Его конечным бенефициаром является все тот же Ринат Ахметов. Следствие склоняется к версии, что именно по его указанию кредитное учреждение спонсировало как украинскую армию, так и националистические батальоны.

По данным «Ъ», после начала СВО «Метинвест Евразия», которой принадлежат краснодарский пансионат «Горняк» и белгородское ООО «Белгородметаллоснаб», демонстрирует падение выручки. По итогам прошлого года ее прибыль снизилась сразу на 74%, а результатом работы компании за тот же 2022 год стал убыток в размере 1,9 млрд рублей.

Суд уже наложил арест на десятки объектов недвижимости в Севастополе и Белгороде, 99,87% и 99% долей компании «Метинвест Евразия» в уставных капиталах ее «дочек» – ООО «Белгородметаллоснаб» и ООО «Пансионат «Горняк»» соответственно, на несколько автомобилей, а также на десятки миллионов рублей на счетах фигурирующих в деле организаций в одном из банков.

Поскольку сам Ринат Ахметов и топ-менеджеры его холдинга недоступны для российского следствия, дело в отношении них, очевидно, будет рассмотрено заочно во 2-м Западном окруженном военном суде, а активы – конфискованы, пишет «Ъ».

Примечательно, что Ахметов, в свою очередь, инициировал в этом году в международных судебных инстанциях процессы против России, требуя компенсировать убытки, понесенные его компаниями на территориях ДНР и ЛНР начиная с 2014 года, включая потерю «Азовстали», являвшейся одним из его крупнейших активов. Впрочем, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о поданном Ахметовым иске в ЕСПЧ, Россия вышла из-под юрисдикции этого суда и выполнять его решения не будет.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»