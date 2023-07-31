Служба безопасности Молдавии расторгла договор о партнерстве с ФСБ РФ

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии денонсировала соглашения о партнерстве с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Также готовится выход из договора о сотрудничестве со Службой внешней разведки РФ (СВР).

«СИБ после проведения необходимых юридических процедур денонсировала соглашение о партнерстве с ФСБ РФ. Официальные уведомления об этом были направлены властям РФ. В то же время СИБ через Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова приняла жесткие меры для денонсации соглашения о сотрудничестве со Службой внешней разведки России», – говорится в сообщении на официальном сайте СИБ.

Отмечается, что после 24 февраля 2022 года сотрудничество спецслужб двух стран было прекращено и «договоренности не имеют практической применимости», а также «не соответствуют национальным интересам и интересам безопасности» Молдавии. «Более того, положения этих соглашений, подписанных в 1994 году, включая дополнительные протоколы, представляли собой юридические оговорки, на которые ссылалась Российская Федерация, чтобы аргументировать присутствие представителей российских спецслужб в районе левобережья Днестра Республики Молдова. Таким образом, при денонсации этих соглашений такие «аргументы» не могут быть выдвинуты РФ», – заявили в СИБ.

Ранее сегодня парламент Молдавии денонсировал ряд соглашений в рамках СНГ в сфере торговли, малого бизнеса, охраны труда, стандартизации и образования. «Как сильно нужно ненавидеть свой народ, чтобы принимать такие решения, которые, несомненно, затронут сотни тысяч наших граждан, временно или постоянно находящихся в странах СНГ, и в основном в России», – прокомментировал решение экс-президент Молдавии Игорь Додон.

Напомним, летом 2022 года главой СИБ был назначен Александр Мустяцэ, который работал в Информационном центре НАТО в Кишиневе и был экспертом проектов, финансируемых Джорджем Соросом.

Москва, Мария Соколова

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