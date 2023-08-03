Россия продолжит добровольное снижение экспорта нефти – Новак

Россия продолжит добровольное сокращение экспорта нефти на мировые рынки в сентябре на 300 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на нефтяные рынки, теперь на 300 тысяч баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину», – цитирует Новака «Прайм».

Ранее было принято решение, что Россия в августе добровольно сократит экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в дополнение к объявленному сокращению добычи. При этом, пояснял Новак, нефтяные компании будут сами решать, снижать им добычу или экспорт, чтобы обеспечить это.

Ранее сегодня министерство финансов РФ сообщило, что по итогам июля Россия недополучила 32,7 млрд рублей нефтегазовых доходов, в связи с чем планируется начать закупку валюты на внутреннем рынке.

Москва, Светлана Антонова

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