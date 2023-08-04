Госзакупки иностранных автомобилей в России выросли почти вдвое

По итогам первой половины 2023 года в России расходы на государственные закупки автомобилей иностранного производства составили 464 млн рублей, что более чем в два раза выше прошлогоднего уровня. Количество таких контрактов также увеличилось, говорится в исследовании «Контур.Торгов», которое цитирует ТАСС.

«В первом полугодии 2023 года расходы на закупки иностранных автомобилей <…> выросли на 133% – со 199 млн до 464 млн рублей. В первом полугодии 2022 года на иномарки пришлось 7,5% от общего объема расходов на госзакупки авто, а в январе – июне этого года – уже 18,5%. <…> Выросло и количество проведенных закупок иномарок – с 77 до 96 процедур», – отмечается в исследовании по итогам анализа госзакупок автомобилей по федеральному законе №44 (регулирует госзакупки) в период с 2021 года.

Как уточняется, затраты государства на отечественный автопром сократились на 15% – с 2,39 млрд рублей в первом квартале прошлого года до 2,01 млрд рублей в этом году. «Анализ показывает, что в 2023 году произошла смена тренда: в 2022 году по сравнению с 2021 годом закупки иномарок снижались как в количестве торгов (с 330 до 165 процедур), так и в объеме расходов (с 1,06 млрд до 480 млн)», – пояснили аналитики, добавив, что расходы на закупку российских машин на этом фоне выросли с 15,2 млрд рублей в 2021 году до 19,6 млрд рублей в 2022-м.

По словам эксперта «Контур.Торго» Василия Данильчика, госзакупки иномарок в 2023 году выросли несмотря на то, что заказчики для их проведения должны запрашивать разрешение у Минпромторга РФ. «На 3 августа 2023 года на федеральных торговых площадках размещены 10 тендеров на закупку иностранных автомобилей общей стоимостью 52 млн рублей. В частности, госзаказчики стремятся приобрести автомобили Haval Jolion и Toyota Camry», – отметил он.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Позднее в Минпромторге РФ сообщили, что российские автопроизводители смогут удовлетворить потребность в авто для госструктур. Наличие достаточных производственных мощностей для обеспечения машинами госсектора подтвердили и компании «Автоваз» и «Москвич».

Москва, Светлана Антонова

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