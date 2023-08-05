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Суббота, 5 августа 2023, 18:51 мск

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Из «ЛитРес» утекли данные пользователей

Группа компаний «ЛитРес» подтвердила утечку данных пользователей сервиса электронных книг. Проводится внутренне расследование, пользователям рекомендовано на всякий случай сменить пароли.

«Нам известно об утечке, сейчас мы проверяем информацию и проводим внутреннее расследование для выяснения причин и оценки ситуации. Также мы уведомили Роскомнадзор об инциденте», – сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГК «ЛитРес».

В компании заверили, что вся платежная информация – в безопасности, поскольку таккие данные пользователей не сохраняются. «Однако, поскольку злоумышленники действительно получили доступ к адресам электронной почты пользователей, мы рекомендуем пользователям сменить пароль от «Литрес», а также от всех сервисов, где они использовали такой же или похожий пароль», – отметили в пресс-службе.

В компании пояснили, что «в случае, если с аккаунтами пользователей будут совершены какие-либо несанкционированные действия, все они будут отменены сервисом по запросу клиента».

По данным телеграм-канала «Утечки информации», речь может идти о более чем 3 млн строк, которые включают имя и фамилию, адреса электронной почты, хешированные пароли.

ГК «ЛитРес» владеет сервисами Литрес, MyBook, LiveLib, Литрес: Самиздат, Литрес: Чтец, Литрес: Библиотека.

Как сообщалось ранее, с января по май 2023 года злоумышленники опубликовали на 33% больше значимых баз данных российских компаний, чем за тот же период 2022 года. В сеть попали 197 млн строк данных пользователей, включая телефоны и адреса электронной почты.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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