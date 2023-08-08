Теракт или диверсия: МВД и Генпрокуратура заявили о массовой атаке украинских телефонных аферистов-провокаторов на россиян

В МВД России заявили о резком роста количества поступающих из регионов РФ сообщений об использовании телефонными мошенниками с Украины новой тактики. Как подчеркнули в министерстве, аферисты-провокаторы не только похищают деньги обманутых россиян, но и пытаются вовлечь их в совершение диверсий и террористических актов.

«Как правило, аферисты начинают разговор с потерпевшими, используя стандартные приемы: сообщают о якобы подозрительных переводах с их банковского счета, о попытках взять от их имени кредит или же выступают с предложением помочь правоохранительным органам остановить преступников. После того как схема успешно реализована и обманутые люди лишаются всех денег, злоумышленники не останавливаются. Теперь они пытаются толкнуть своих легко поддающихся влиянию жертв на преступление», – говорится в сообщении МВД.

Как правило, незнакомцы предлагают отомстить аферистам или же оказать содействие в их задержании. Иногда просто угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких. Но каков бы ни был предлог, все заканчивается одинаково: требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.

«Характерно, что мошенники стали массово использовать этот прием лишь в течение последней недели. Это косвенно свидетельствует о том, что практически все атакующие россиян телефонные мошенники находятся на Украине и выполняют одни и те же приказы. Большинство их жертв – люди пожилого возраста, которые в данном случае рассматриваются зарубежными преступниками как расходный материал для создания информационных поводов», – пояснили в министерстве.

Кроме того, как уточнили в МВД, имеет место практика прямого обращения к жителям нашей страны с предложением совершить диверсию или теракт за денежное вознаграждение. «Если раньше зарубежные кураторы обещали легкие и быстрые деньги за производство или распространение наркотиков, то теперь они призывают заплатить за поджог указанного ими объекта», – говорится в сообщении министерства.

В Генпрокуратуре РФ после череды поджогов военкоматов установили, что звонки носили массовый характер и по времени совпадали с датами успешного продвижения Вооруженных Сил РФ в зоне проведения специальной военной операции. «Лица, финансированием которых занимаются организации, связанные с киевским режимом, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и кредитных учреждений, и якобы в целях погашения кредитных обязательств, оказания содействия в задержании преступников или предотвращения иных общественно опасных деяний склоняли граждан к совершению преступлений», – отметили в надзорном ведомстве.

В связи с этим Генеральная прокуратура РФ разъясняет, что «правоохранительные органы России не привлекают граждан к содействию посредством телефонных переговоров и не осуществляют борьбу с преступностью противозаконными способами».

«Любые телефонные звонки такого рода являются противоправными и направлены на вовлечение граждан в совершение преступлений, в том числе террористического характера, а также против безопасности государства», – подчеркивается в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве обратили внимание, что подобные деяния, связанные с совершением поджогов, подрывов, иным умышленным уничтожением и повреждением объектов власти, могут быть расценены как террористический акт (статья 205 УК РФ) или диверсия (статья 281 УК РФ). В МВД со своей стороны пояснили, что это особо тяжкие преступления, за совершение которых предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

«Если в отношении вас или ваших близких пытаются совершить или уже совершили противоправные деяния – как можно быстрее сообщите о случившемся в полицию», – добавили в министерстве внутренних дел.

Москва, Светлана Антонова

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