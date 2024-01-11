Как не стать экстремистом: в полиции рассказали о популярной у мошенников манипуляции

В УМВД России по Екатеринбургу напомнили об уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности за экстремистские действия. В настоящее время в России данная деятельность запрещена, противостояние экстремизму обеспечивает национальную безопасность.

«Под экстремистскими действиями можно считать хулиганство, вандализм, осквернение мест захоронения, публичную демонстрацию нацистской символики, распространение соответствующих материалов, публичное разжигание национальной или расовой вражды, причинение вреда здоровью и убийство из-за национальной или расовой ненависти», – уточнили в УМВД по Екатеринбургу.

Как ранее писал «Новый День», за последнее время увеличилось число случаев телефонного мошенничества. По словам заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД по Свердловской области Дмитрия Панфилова, только за новогодние каникулы аферистам удалось обмануть более 40 свердловчан. Телефонные звонки и интернет являются распространенным средством как виртуальных грабежей, так и экстремистских публикаций и побуждений. Мошенники научились не только выманивать у наивных людей деньги, но и психологически настраивать на совершение любого рода диверсии или террористического акта.

Ранее МВД России рассказывало, что телефонные незнакомцы не просто сообщают о подозрительных переводах с банковских карт и попытках взять кредит на их имя, но и предлагают «отомстить» этим мнимым аферистам, угрожая неприятностями или даже убийством родных и близких. Но каков бы ни был предлог, все заканчивается одинаково: требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры. Так, прошлым летом в Челябинске было зафиксировано два случая поджога военкомата, когда люди, совершившие это, в оправдание своих действий ссылались на телефонные звонки. В Генеральной прокуратуре РФ подчеркнули, что любые телефонные звонки такого рода являются противоправными и направлены на вовлечение граждан в совершение преступлений, в том числе террористического характера, а также против безопасности государства, а деяния, связанные с совершением поджогов, подрывов, иным умышленным уничтожением и повреждением объектов власти, могут быть расценены как террористический акт (статья 205 УК РФ) или диверсия (статья 281 УК РФ). В МВД со своей стороны пояснили, что это особо тяжкие преступления, за совершение которых предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Как сообщили в УМВД Екатеринбурга, причинами популярности такого способа воздействия являются легкий доступ к аудитории, обеспечение анонимной коммуникации, глобальное распространение, высокая скорость передачи информации, дешевизна и простота в использовании, мультимедийные возможности. Вербовке в экстремистскую группу через интернет и звонки легко поддаются подростки с неустойчивой и легко подверженной внушению и манипулированию психикой, одинокие люди, ищущие вторую половину, люди, находящиеся в состоянии стресса или депрессии или чувствующие обиду на окружающее общество или близких, непонимание с их стороны, люди, находящиеся в духовном поиске, а также подвергающиеся различного рода дискриминации. Мошенники качественно исследуют их страницы в соцсетях и прощупывают их слабые места.

«В первую очередь, чтобы не попасть под влияние экстремистов, необходимо ограничить доступ к своим фотографиям, записям и другим материалам, не вступать в непонятные, подозрительные группы, не слишком откровенничать в общедоступных группах и на форумах, вести себя осторожней. Для обсуждения личных историй использовать псевдоним или писать в третьем лице, например, «хочу посоветоваться, с моим знакомым был такой случай...". Быть внимательным, когда «стучится» новый знакомый, не принимать в друзья всех подряд, выяснять, кто он и откуда. Если пришло сообщение непонятного содержания с незнакомого номера, не отвечать на него, сохранять осознанность, понимание, что с вами происходит сейчас. Вырабатывать навык наблюдателя, задавать вопросы, например: «зачем вы мне это говорите», «для чего вам это». Не верить простым и ярким обещаниям», – отметили в пресс-службе ведомства.

Управление МВД России по г. Екатеринбургу предупреждает, что за осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность. «Если за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет (ч.1 ст. 119 УК РФ), то за то же деяние, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет», – подчеркивается в сообщении МВД. Также законом преследуются экстремистские действия, связанные с пропагандой нацистской символики и атрибутики; оскорблением религиозных чувств граждан либо осквернением почитаемых ими предметов, знаков и эмблем мировоззренческой символики; действием, совершенным по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; вандализмом. В рамках профилактики экстремизма также осуществляется мониторинг всего интернет-пространства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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