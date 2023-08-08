Девальвация ударит по ВВП: главным риском для экономики РФ является жесткая политика ЦБ и Минфина

Нынешняя девальвация рубля существенно снизит рост российской экономики, который с учетом накопленной инерции составит порядка 2-2,2% по итогам 2023 года. Такое мнение высказал директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв на круглом столе в Москве. По его оценке, жесткая финансовая политика создает риски для развития экономики.

«Девальвация, которую мы сейчас видим, будет стоить нам определенных потерь ВВП. ВВП – вещь абстрактная, как многие считают, но ведь это набор доходов, которые формируются в экономике, это прибыль компаний, налоги, которые в результате девальвации вряд ли пострадают, ну и это зарплаты… До последнего цикла девальвации наши оценки роста в этом году превышали бы 3%. По итогам июня была 3,1%. Сейчас мы будем иметь результаты существенно хуже… В районе 2-2,2% – то, что мы по итогам этого года будем иметь. Вряд ли с учетом накопленной инерции мы получим меньше, хотя могли получить существенно больше», – подчеркнул Широв.

Эксперт обратил внимание на данные Всемирного банка, по которым Россия вошла в пятерку крупных экономик мира по паритету покупательной способности, однако это не касается роста благосостояния граждан. «Более важным фактором является подушевые показатели, то есть – сколько приходится этих доходов на одного жителя нашей страны. А вот здесь у нас проблема – начиная с 2013 года, разрыв по подушевому ВВП, например, с США практически не меняется. Мы тогда имели около 40% и сейчас имеем около 40%. Это некоторая проблема, потому что нужно не просто становиться пятой экономикой мира, но и эффективно развиваться, то есть – повышать эффективность экономики и уровень жизни каждого из нас», – констатировал он.

При этом Широв допустил, что курс доллара продолжит повышаться по отношению к рублю. «Теоретически может быть и 100, но вопрос в другом: действительно ли курс рубля определяется исключительно факторами спроса и предложения либо есть другие механизмы, которые на него влияют? Нужно прямо сказать, что, кроме этих факторов, к которым можно отнести состояние платежного баланса, когда, допустим, экспортные поставки начинают сокращаться или дисконт увеличивается, может складываться ситуация, при которой будет избыток спроса на рубль, а не его предложения. Это первый момент. Второй – в текущих условиях наш валютный рынок очень узкий, потому что на рынок попадает малое количество долларов. В-третьих, не всегда компании могут выручку свою долларовую нормально перевести на российскую территорию. В-четвертых, мы имеем ситуацию выхода из российских активов инвесторов, которые тоже получив рубли, предъявляют их на валютный рынок. То есть, мы имеем набор факторов, которые постоянно может на волатильность курса влиять», – пояснил он.

«С другой стороны, и цены в магазинах, и цены на продукцию, которую покупает бизнес уже довольно серьезно отвязались от официального курса. Потому что те сделки, которые заключаются по экспортно-импортным операциям, могут быть в разных ценах и в разных валютах. Если мы посмотрим, как девальвировался рубль по отношению к юаню, то мы увидим совсем другие цифры. Это, с одной стороны, дает больше возможностей, а с другой стороны, создает ситуацию множественности курсов… Проблема в том, что на одном рынке это может быть 100 рублей за доллар, а на другом – 120, на третьем – 80. И это плохо для экономики, потому что это создаем массу различных проблем», – отметил эксперт.

В то же время, по его оценке, «позитивное влияние девальвации курса рубля на экономику сильно снизилось». «Остался, пожалуй, один единственный фактор – это рост номинальных доходов бюджета в случае ослабления курса. Остальные два фактора – повышение конкурентоспособности российских экспортеров и компаний на внутреннем рынке, которые конкурируют с импортом, – в условиях санкций эти факторы уже не работают так, как это было до 2022 года. А значит – мы получаем ситуацию, при которой снижение спроса бизнеса и населения на импортную продукцию ведут не к росту производства и ВВП, а к его торможению», – подчеркнул Широв.

Как считает эксперт, «излишне жесткая денежно-кредитная (ДКП) и бюджетная политики могут сыграть очень негативную роль». «В условиях, когда набирается пул ограничений экономического развития, дополнительное давление или ДКП, или бюджетной системы может привести экономику в состояние неустойчивого равновесия. Этого хотелось бы избежать, и это ключевой риск, который вижу в краткосрочной перспективе ближайшего года», – пояснил он.

«Если говорить дальше, то ключевой риск уже технологический. Проблема в том, что с риском технологического характера мы пытаемся бороться методами ручного управления. Эти методы могут приносить результат в данном конкретном случае. Условно говоря, хотим запустить самолет МС-21 или решить какие-то проблемы в области производства вооружений и военной техники... Но в масштабах всей экономики это невозможно. Требуется запустить самовоспроизводящийся рост, который, с одной стороны, порождает новые доходы, то есть ВВП, а с другой – стимулирует компании и предприятия к тому, чтобы больше инвестировать… Нужно формировать у бизнеса позитивное понимание того, что происходит. Это значит, что денежно-кредитная и бюджетная политики не могут носить рестриктивный характер. Это очень опасно с точки зрения мотивации, прежде всего, бизнеса к вложению в российскую экономику», – констатировал эксперт.

«Вопросы дефицита бюджета, на мой взгляд, как инструмента развития, бюджета развития, безусловно, должны вновь обсуждаться, потому что позиция, что мы через год-два должны иметь бездефицитный бюджет, не соответствует тем целям и задачам, которые стоят перед нашей экономикой», – заключил Широв.

Ранее декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев заявил, что отсутствие суверенной политики сделало Банк России тормозом экономического роста в стране.

Накануне курс доллара на Мосбирже впервые с 25 марта 2022 года в ходе торгов превысил 97 рублей, евро стал дороже 106 рублей. С начала года американская валюта прибавила в стоимости почти 27 рублей, европейская – 31.

Официальный курс доллара на сегодня составляет 96,5668 рубля, евро – 106,0543, что стало максимальным уровнем с начала года.

Москва, Мария Соколова

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