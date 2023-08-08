Несуверенная политика: Центробанк тормозит экономическое развитие России

Отсутствие суверенной финансовой политики делает Банк России тормозом экономического развития страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, таргетирование инфляции не может быть самоцелью ЦБ, а от членства в Международном валютном фонде (МВФ) Россия больше теряет, чем получает.

Эксперт допустил, что курс доллара вполне может подняться выше 100 рублей, но при этом выразил надежду, что краткосрочно и «потом политически будет предпринято решение, чтобы его опускать». «Все-таки эти решения лежат в плоскости ЦБ, как органа, отвечающего за эмиссию рубля, его обращение, и должного играть соответствующую роль по стимулированию российской экономики. Пока здесь у нас еще очень серьезные перспективы и очень большой потенциал – большой путь, который надо пройти», – отметил он.

«Есть целый ряд экспертов, которые уверенно прогнозируют возможность 6-7% роста экономики в год при наличии определенных условий, связанных с промпроизводством, стимулированием реального сектора и так далее. (Для этого нужна) суверенная денежно-кредитная политика Центробанка», – подчеркнул эксперт.

Как полагает Селезнев, Международный валютный фонд является не единственной организацией для донесения позиции России. «Сейчас поступило обращение депутатов в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина, чтобы рассмотреть возможность выхода России из МВФ. Понятно, что МВФ сейчас нами рассматривается во многом как площадка для продвижения наших интересов, в первую очередь, политических, и донесения нашей позиции до мирового сообщества. Мне кажется, что это не единственная и далеко не самая главная платформа, на которой можно и стоит это делать. Это первое. Второе – все-таки мы от участия в МВФ больше, скажем так, несем расходов, нежели получаем что-то в ответ, учитывая нашу долю и количество стран-участниц, относящихся к недружественным странам. И не надо забывать, что все-таки эта конструкция глобальная мировой финансовой системы выстроена США под их, в первую очередь, интересы. Поэтому те, кто присоединился к этой истории, они играют в пользу американцев. Отсутствие на сегодняшний день какой-то иной системы… Сейчас говорят про БРИКС, ищут альтернативу, про дедолларизацию, переход в расчеты в национальных валютах – здесь еще очень много нерешенных вопросов есть, но кратко и если главное, (что необходимо), то это суверенная политика Центробанка», – констатировал эксперт.

«Таргетирование инфляции не должно быть самоцелью, это, скорее, следствие, результат, а у нас это рассматривается как первопричина всего и вся – как только инфляция выходит за какие-то рамки, мы поднимаем панику, начинаем все резко ограничивать. Политика должна быть другой – дайте возможность дешевых денег для экономики, дешевых кредитов, стимулируйте развитие тех производств, которые являются критически важными в условиях импортозамещения и технологического суверенитета. Тем более мы понимаем, какие это производства, и мы самое главное понимаем, как это сделать. То есть надо уже от декларативных моментов перейти к моментам политическим. То есть всё – мы объявляем это приоритетом, и это таковым должно быть от начала и до конца», – заключил Селезнев.

Ранее сообщалось, что эксперты считают нынешнюю девальвацию заслугой Банка России и его руководства, которое гарантирует инфляционный «подарок» к президентским выборам в России.

Накануне курс доллара на Мосбирже впервые с 25 марта 2022 года в ходе торгов превысил 97 рублей, евро стал дороже 106 рублей. С начала года американская валюта прибавила в стоимости почти 27 рублей, европейская – 31.

Официальный курс доллара на сегодня составляет 96,5668 рубля, евро – 106,0543, что стало максимальным уровнем с начала года.

Москва, Мария Соколова

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