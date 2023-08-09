«Реальное положение замалчивается»: в МИД РФ прокомментировали заявления Блинкена о готовности возобновить «зерновую сделку»

Вашингтон замалчивает реальное положение дел вокруг прекращения и возможностей реанимации Черноморской зерновой инициативы. Об этом заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, комментируя высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон якобы решил все вопросы по зерновой сделке, но не получил ответ от Москвы.

«Насколько я понял, письма, согласно его заявлениям, он (Блинкен) направлял в банки», – отметил сегодня на брифинге Зайцев.

По его словам, американская сторона по-прежнему «замалчивает реальное положение дел». «Замалчивается, что украинское, преимущественно, кормовое зерно идет, в основном, в сытую Европу, что морской гуманитарный коридор из Одессы в Стамбул использовался киевским режимом для террористических атак против Севастополя, Крымского моста, российских судов. Молчат о систематическом блокировании российского сельхозимпорта незаконными односторонними санкциями», – констатировал он.

«В этих условиях наша позиция остается прежней и уже неоднократно озвучивалась – сначала решение системных задач, переподключение Россельхозбанка к СВИФТ, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики, страхования, восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам, и только после этого рассмотрение возможности реанимирования черноморской инициативы в соответствии с заявленными гуманитарными целями», – заключил Зайцев.

Москва, Мария Соколова

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