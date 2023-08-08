Вашингтон сделал все для решения «возможных проблем» России ради возобновления зерновой сделки, заявил глава госдепа США Энтони Блинкен. По его мнению, возвращение России в черноморскую инициативу – это «не вопрос уступок» со стороны Запада.

Во время интервью Radio France Internationale Блинкену задали вопрос, на какие уступки готовы США, чтобы вернуть Россию в зерновую сделку.

«Это не вопрос уступок. По конкретным пунктам возможных проблем, например, с банками, транспортом, мы сделали все, чтобы эти вопросы были решены. Например, я писал письма в наши банки, что нечего бояться санкций. Сейчас у ООН есть предложение, как решить вопросы, якобы вызывающие у России озабоченность», – сказал глава госдепа.

Текст интервью опубликован на сайте американского ведомства.

По мнению Блинкена, у Москвы нет проблем с экспортом своих зерновых. Так, за последний год объем продаж превысил показатель до начала специальной военной операции.

По данным госдепа, Украина за время зерновой сделки экспортировала 30 млн тонн зерна, и «50% экспорта, две трети мирового экспорта пшеницы, пошли в развивающиеся страны». После выхода из сделки Россия пообещала шести странам Африки бесплатно поставить 50 тыс. тонн зерна. Блинкен заявил, что этого недостаточно, ведь в рамках зерновой сделки в развивающиеся страны отправили 20 млн тонн зерна. Но глава Госдепа не уточнил, какая часть из этого объема отправлена в Африку бесплатно.

Еще на прошлой неделе госдеп попросил Москву пояснить, чего она хочет в обмен на возобновление черноморской инициативы. Хотя еще в конце июля первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН заверил, что Россия готова вернуться к соглашению и перечислил необходимые условия. Все эти действия ООН обещала России в момент подписания меморандума перед началом зерновой сделки.

Журналист Сеймур Херш заявил, что Украина в рамках зерновой сделки вывозила через порт Одессы наркотики и нефть. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что Киев использует гуманитарный коридор, созданный для реализации зерновой сделки, для прикрытия террористических атак на Черноморский флот РФ и гражданскую инфраструктуру Крыма.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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