«Вызвать недовольство и посеять панические настроения…» Запад активизировал попытки повлиять на ход выборов в России

Запад активизировал попытки вмешательства в предстоящие в сентябре выборы в России, чтобы посеять недовольство и панические настроения среди россиян и спровоцировать сепаратизм. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его мнению, усиление деструктивной деятельности Вашингтона и его вассалов обусловлено тем, что нынешние выборы предшествуют «ключевой в нашем политическом календаре» президентской кампании весной 2024 года.

«Естественно, недруги России делают все возможное, чтобы нащупать наши слабые места, воспользоваться любой ошибкой, недоразумением, проблемой, чтобы попытаться вызвать недовольство людей, посеять сомнения в стабильности российской политической системы, толкнуть кого-то на деструктивные, а то и преступные действия», – подчеркнул Климов.

По его словам, коллективный Запад во главе с США уделяет особое внимание отдаленным от центра РФ регионам. «Оппоненты России планируют посеять панические настроения, недоверие к выборным процедурам, к власти как таковой, стимулировать сепаратизм, экстремизм на религиозной, национальной, социальной почве. Особые ставки наши оппоненты делают на отдаленные от центра страны регионы. Так свой очередной шабаш участники некоего «Форума свободных народов пост-России»* – это структура, деятельность которой признана в России нежелательной, они решили на этот раз собраться в Токио… Цель, которую преследуют эти вашингтонские марионетки, состоит в «распиле» России, причем, в прямом смысле слова, на три десятка квази-государств, будущих вассальных территорий США и их сателлитов», – констатировал он.

«Кстати, в начале прошлого века, когда были сложные события на территории России, шла гражданская война, так вот тогда еще эти же самые страны уже такой «распил» предполагали. При этом значительная часть территории, которая находится на Дальнем Востоке, предполагалось вывести под патронат США и тогдашней Японии», – напомнил Климов

При этом сенатор обратил особое внимание на декларацию по итогам «токийской сходки», в которой содержится «прямая поддержка сепаратистских идей». «Документ подписали среди прочих несколько членов парламента Японии, то есть там были не какие-то маргиналы, и представители японского академического сообщества. Еще в этой декларации выражается приверженность «деколонизации и деимпериализации РФ» и содержится призыв, опять цитата, «к немедленному урегулированию проблемы оккупированных северных территорий». Кто не понял – отдать все Курилы, причем немедленно… Напомню, что как раз сейчас в Приморском крае проходят очередные губернаторские выборы. Вот такое совпадение «странное», – пояснил он.

«Хочу особо подчеркнуть, что деструктивная антироссийская деятельность хорошо финансируется. Так, за период 2022-2024 годов США намерены потратить на так называемую поддержку демократии около $9,5 млрд. Это без учета особых статей по ведомствам Госдепа – там есть бюро информации и разведки, ЦРУ, Пентагона и тому подобных структур», – уточнил Климов.

Сенатор также отметил, что противники России уделяют пристальное внимание к ее новым территориям. «В июле этого года официальный представитель внешнеполитической службы ЕС выступил с критикой решения ЦИК РФ назначить выборы в новых субъектах РФ, и заявил публично и официально, что все причастные к организации выборов, дальше цитата – «столкнутся с последствиями». Какого рода последствия – говорит еврочиновник – догадаться не трудно, достаточно ознакомиться со списком угроз в адрес жителей Донбасса, Запорожья, Херсонщины со стороны головорезов киевского режима, а также с актами терроризма в отношении гражданского населения этих регионов РФ. Кстати, дроны летают периодически не просто так. Они, видимо, хорошо ориентируются в соответствующих политических процедурах и пытаются здесь вызвать определенные негативные настроения», – подчеркнул Климов.

В этом году единый день голосования назначен на 10 сентября. Во многих регионах выборы пройдут в течение трех дней. Впервые в них примут участие жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Москва, Мария Соколова

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