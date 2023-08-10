Число хакерских атак на сайт ЦИК выросло в три раза

С начала избирательной кампании в России отражено более 5 млн хакерских атак на портал Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщил член ЦИК РФ Игорь Борисов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, по мере приближения к Единому дню голосования, который в этом году назначен на 10 сентября, число попыток проникновения в систему будет увеличиваться.

«С 1 июня по 31 июля текущего года средствами Ростелекома, осуществляющего защиту интернет-портала ЦИК России, зафиксировано и предотвращено 16 546 компьютерных атак только высокой степени критичности, направленных из сети Интернет на портал Центральной избирательной комиссии РФ. Общее количество отраженных атак на портал ЦИК России всех степеней критичности с начала избирательной кампании превысило 5 млн», – сказал Борисов.

Член ЦИК РФ обратил внимание, что «массированный поток атак» идет с территорий недружественных государств. «В июле отмечается троекратных рост по сравнению с июнем всех типов атак. Мы готовы к тому и прекрасно понимаем, что их число будет только увеличиваться ко дню голосования», – сказал он.

«Все атаки были предотвращены, то есть система работает нормально, в полной безопасности. Несмотря на все потуги стран запада, избирательная кампания идет полным ходом в точном соответствии с законодательством и общепризнанными международными стандартами», – заключил Борисов.

В этом году единый день голосования назначен на 10 сентября. Выборы всех уровней пройдут в 85 субъектах РФ. Впервые в них примут участие жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Москва, Мария Соколова

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