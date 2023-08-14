Особая значимость ЕДГ-2023: Кремль тестирует регионы накануне президентской кампании

Накануне президентской кампании в 2024 году предстоящие в сентябре региональные выборы имеют особую значимость. Как говорится в докладе экспертов коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» о политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0», у Кремля есть возможность опробовать потенциальные месседжи для привлечения избирателей, а также определить на основе результатов единого дня голосования (ЕДГ) потенциально проблемные регионы, которым необходимо уделить дополнительное внимание. При этом своеобразным краш-тестом станут губернаторские выборы в Хакасии.

Единый день голосования 2023 года охватит более трети избирателей и территории, генерирующие не менее половины национального ВВП. В 21 регионе пройдут прямые губернаторские выборы и будут избраны новые созывы депутатов в 16 заксобраниях. Кроме того, в 11 административных столицах пройдут выборы городских советов. Также ожидаются первые выборы на новых территориях. Результаты осенних избирательных кампаний станут индикатором состояния политическое системы перед федеральными выборами, отмечают эксперты.

По их оценке, на ход кампаний ЕДГ-2023 могут повлиять принятые законопроекты, связанные со срочной службой и мобилизацией, ревизия информационного пространства и минимизация публичной критики политического курса в преддверии президентских выборов, а также кризис позиционирования большинства парламентских партий в условиях консенсуса вокруг СВО. Также могут сыграть роль повышенная активность силовиков в отношении региональных администраций, недостаток значимой позитивной повестки и долговременная повышенная тревожность общества.

При этом, как считают политические аналитики, в пользу Кремля играет сохранение относительной экономической устойчивости – несмотря на прогнозы о продолжении спада ВВП (который должен был превысить падение 2022 года), фиксируется умеренный рост показателей. Тем не менее, эксперты обращают внимание, что не стоит недооценивать экономические сложности в тех регионах, которые критически зависели от западных рынков сбыта. Также негативное влияние на потребительские настроения оказывает девальвация рубля и инфляция.

«Амортизирующим фактором должны стать особые правила игры на предстоящих региональных выборах. В большинстве субъектов РФ будет применено дистанционное и многодневное голосование, что повысит возможности мобилизации лояльного электората. Тем более, ряд технологий мобилизации избирателей был апробирован в рамках партийных праймериз «Единой России», которые также были проведены с применением электронного голосования. Отметим, что в этот раз действующие губернаторы-«единороссы» не используют стратегию самовыдвижения и открыто баллотируются от «партии власти», что призвано продемонстрировать консолидационный эффект», – отмечается в докладе.

Как полагают политологи, в рамках предстоящих губернаторских выборов в меньшей степени должен влиять фактор усталости избирателей от глав регионов, долгое время занимающих свой пост. Среди 21 глав регионов лишь 2 были назначены до 2017 года – это ветераны губернаторского корпуса мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. ЕДГ-2023 станет самым значимым стресс-тестом для губернаторов-технократов новой волны, которым предстоит переизбраться на второй срок и продемонстрировать свои достижения. При этом новые назначения врио глав регионов могут свидетельствовать, что в кадровых ротациях Кремль продолжает делать ставку на «технократизацию» губернаторского корпуса, что подтверждает востребованность кадровых подходов первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко, который, по оценке «Минченко консалтинг», в этом году уверенно вошел в круг наиболее влиятельных сподвижников президента РФ Владимира Путина – «Политбюро 2.0», в том числе за счет востребованной кадровой политики рекрутинга управленцев в губернаторский корпус. Это привело к существенной переоценке политической устойчивости руководителей регионов в рамках рейтинга «Госсовет 2.0» – значительная часть глав субъектов РФ является протеже Кириенко и соответственно оценка их устойчивости по критерию поддержки в «Политбюро 2.0» повышается.

По мнению экспертов, в данный период самые уязвимые позиции в рейтинге устойчивости у губернатора Костромской области Сергея Ситникова, главы Коми Владимира Уйбы, руководителя Ингушетии Махмуда-Али Калиматова и главы Хакасии Валентина Коновалова. Эти политики имеют высокие шансы лишиться своих должностей, но при этом, как отмечают аналитики, такая ситуация не мешает Коновалову проводить в республике яркую избирательную кампанию, которая может стать стресс-тестом для Кремля.

Как пояснили эксперты, впервые с 2012 года (после возращения прямых губернаторских выборов) на переизбрание пойдет оппозиционный губернатор, который победил на прямых выборах ставленника Кремля. Коммунист Коновалов соперничает с депутатом Госдумы от «Единой России» Сергеем Соколом. «Это однозначно одна из самых конкурентных губернаторских кампаний последних лет, которая подогревает интерес к региональным выборам в целом и сигнализирует о значимости электоральных процедур в политической системе», – констатировали авторы доклада.

На уровне заксобраний, как полагают эксперты, наиболее конкурентные выборы пройдут в традиционно непростой Иркутской области, а также в Республике Саха (Якутия), Забайкалье, Хакасии, Ульяновской и Ярославской областях.

Москва, Светлана Антонова

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