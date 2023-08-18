В Москве арестован сопредседатель движения «Голос»*

Басманный суд Москвы арестовал сопредседателя движения «Голос»* (признано иноагентом) Григория Мельконьянца, который обвиняется в организации работы нежелательной в России НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ) по факту взаимодействия с Европейской комиссией по наблюдению за выборами.

«Постановление следователя удовлетворить», – огласила решение судья Наталия Дударь, передает РИА «Новости».

Накануне глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что движение «Голос»* накануне выборов выпустило серию докладов, дискредитирующих избирательную кампанию. «Материалы содержат тенденциозные выводы о невозможности честных выборов в России, псевдоэкспертами в них критикуется российское избирательное законодательство, по надуманным основаниям ставится под сомнение процедура дистанционного электронного голосования», – уточнял Пискарев, обращая внимание, что распространение материалов «Голоса»* скоординированно обеспечивается сеткой зарубежных медиапроектов, неправительственных организаций и иноагентов.

* организация признана в РФ иноагентом

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»