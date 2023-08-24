Блок БРИКС не будет менять название после своего расширения

Все участники БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) выступают за сохранение названия объединения после присоединения к блоку новых государств. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Это (БРИКС) уже стало брендом, и никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного», – пояснил Лавров, добавив, что «все понимают, что лучше оставить всё, как есть». «Это будет подчеркивать преемственность всей нашей работы», – отметил он.

Комментируя присоединение к блоку Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии с 2024 года, глава МИД России отметил, что критерии их включения в БРИКС были одобрены всеми странами-партнерами.

«Прежде всего в расчет принимался вес, авторитет, значение той или иной страны-претендента на членство и, конечно же, ее позиция на международной арене. Потому что все выступают за то, чтобы мы пополняли наши ряды единомышленниками», – уточнил он, пояснив, что единомышленниками являются страны, которые верят в многополярность, в необходимость более демократичных и справедливых международных отношений, настаивают на повышении роли Глобального Юга в механизмах глобального управления.

Йоханнесбург, Светлана Антонова

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