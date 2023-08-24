Скандал с выселением русских детей из отеля в Турции: фирма «Колибри-ТУР МСК» оштрафована на 5 млн рублей

Мировой судья, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.51 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ о туристской деятельности), назначил ООО «Колибри-ТУР МСК» штраф в размере 5 млн рублей.

«Установлено, что ООО «Колибри-ТУР МСК» не является туроператором, законными основаниями по реализации комплексных туров не обладает, разрешительной документации на оказание услуг детского отдыха не имеет. Несмотря на это, указанная фирма посредством дистанционной связи заключила с законными представителями детей порядка 90 договоров на оказание услуг детского отдыха за границей», – пояснили в Генпрокуратуре.

В итоге, как уточнили в надзорном ведомстве, дети из разных регионов РФ с сопровождающими лицами были отправлены на отдых в город Кемер Турецкой Республики, но из-за неоплаченных ООО «Колибри-ТУР МСК» услуг в ночь на 2 августа этого года были выселены из отеля. В дальнейшем все они вернулись домой за счет средств родителей и при содействии Генконсульства.

Москва, Светлана Антонова

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