Штраф не помог: незаконный туроператор «Колибри-Тур» вновь предлагает детям отдых в Турции

Компания «Колибри-Тур», которая по требованию Генпрокуратуры РФ была оштрафована на 5 млн рублей за незаконную отправку детей на отдых в Турцию, продолжает работать и предлагает путевки в зимний лагерь. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Колибри-Тур» продолжает работать и приглашает детей в зимний лагерь в Анталью, несмотря на штраф в 5 млн рублей за незаконную туроператорскую деятельность и крупный скандал в СМИ. Корреспондентка «Вестника АТОР» пообщалась с компанией в качестве туриста, и ей пообещали, что поездка точно состоится. Но при официальном запросе компания отрицает какую-либо продажу туров», – подчеркивается в публикации на сайте АТОР.

В Ассоциации также уточнили, что договор на организацию зимнего лагеря «Колибри» предусматривает оказание таких услуги, как подбор и приобретение авиабилетов, бронирование отеля, организация развлекательной и экскурсионных программ. При этом сведений о туроператоре-партнере договор по-прежнему не содержит, и в реестрах турагентов и туроператоров также не значится ИП «Маркина Н.В.», которая и ранее заключала договора и принимала оплату от имени «Колибри Тур».

Напомним, в начале августа было возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах после выселения российских детей из отеля в Турции из-за неоплаты услуг туркомпанией. Как установило следствие, с 19 июня по 5 августа сотрудники ООО «Колибри-Тур МСК» и ИП «Маркина Н.В.» заключили с родителями 90 детей от 6 до 17 лет договоры на услуги по организации детского отдыха в Турции. Во время поездки дети были размещены в неудовлетворительных условиях с низким качеством сервиса. В ночь на 2 августа они были выселены из отеля из-за неоплаченных «Колибри-Тур МСК» услуг. Дети вернулись домой за счет средств родителей при содействии Генконсульства.

24 августа суд оштрафовал «Колибри-Тур» на 5 млн рублей. При этом в Генпрокуратуре пояснили, что ООО «Колибри-Тур МСК» не является туроператором, не имеет законных оснований на реализацию туров и разрешительной документации на оказание услуг детского отдыха.

Москва, Мария Соколова

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