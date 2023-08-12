Выселенные из турецких отелей дети вернулись в Россию

Пострадавшие от действий туроператора дети вернулись в Россию, сообщили в посольстве РФ в Турции. Генконсульство обеспечило трансфер в аэропорт, а перелет оплатили несколько турфирм в порядке спонсорской помощи.

«На конец дня 11 августа все дети, прибывшие в Турцию на отдых по линии «Колибри Тур» и размещенные в отелях города Кемер под контролем Генконсульства, вылетели в Россию. Сотрудники Генконсульства обеспечивали трансфер детей в аэропорт, координировали действия с родителями вплоть до прибытия детей в пункт назначения», – пояснили в дипмиссии.

Детей начали отправлять домой 9 августа. Все восемь ребят в возрасте 8-14 лет успешно вернулись в Москву и Санкт-Петербург.

Напомним, 4 августа группу российских детей выселили из лагеря в Турции. Оказалось, турфирма «Колибри-тур», отправившая их на отдых, не оплатила отель для своих клиентов. Детям пришлось ночевать на улице, пока их не разместили в отелях в Кемере. Генконсульство РФ держало ситуацию на контроле, и ребят обеспечили всем необходимым.

Москва, Наталья Рязанова

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