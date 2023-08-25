МИД признал сложности с инвестициями в Россию от Банка БРИКС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков опроверг сообщения об отказе Нового банка развития БРИКС (НБР) финансировать российские проекты. По его словам, существуют сложности из-за давления Запада, но руководство кредитного объединения ищет «креативные пути решения этой проблемы», а Москва «подчищает» моменты для возобновления взаимодействия с НБР.

«Отказа Нового банка развития от финансирования проектов в России не произошло: возникли сложности в реализации некоторых аспектов этой работы в силу санкционного прессинга западной, враждебной нам группы», – пояснил Рябков (цитата по «Прайм»).

Замглавы МИД РФ уточнил, что с приходом к руководству Нового банка развития Дилмы Русеф, бывшего президента Федеративной республики Бразилия, «мы видим стремление менеджмента этого финансового объединения найти креативные пути решения этой проблемы».

Как сказал Рябков, Россия продолжает «подчищать» моменты, которые нужно преодолеть для взаимодействия с НБР. «Мы продолжаем подчищать, скажем так, некоторые моменты, которые необходимо преодолеть для возобновления работы, взаимодействия с банком на полноформатной, устойчивой основе, но ничего драматического, я подчеркиваю, в этой сфере не произошло», – отметил он, добавив, что страны БРИКС продолжают консультации о формировании независимых от Запада платежных инструментов.

Новый банк развития был основан в 2014 году для инвестиций в инфраструктурные проекты стран содружества. Капитал организации составил 100 млрд долларов.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»