Кремль: Путин не приедет на похороны Пригожина

Присутствие президента РФ Владимира Путина на похоронах основателя ЧВК «Вагнер», Героя России Евгения Пригожина не предусмотрено. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не располагают информацией о церемонии прощания с бизнесменом.

«Присутствие президента не предусматривается. Конкретно по похоронам мы информацией не располагаем», – сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель Кремля добавил, что «решение на этот счет принимают родные и близкие». «Здесь мы не можем что-либо говорить без них», – заключил он.

Напомним, в воскресенье Следственный комитет России сообщил, что установлены личности всех десяти погибших при крушении самолета основателя ЧВК «Вагнер» в Тверской области. Они соответствуют списку пассажиров и членов экипажа, заявленному в полетном листе, отметили ведомстве. Согласно данным Росавиации, в числе пассажиров значились Евгений Пригожин и командир «музыкантов» Дмитрий Уткин.

Авиакатастрофа произошла вечером 23 августа в Тверской области. Самолет выполнял рейс Москва – Санкт-Петербург.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»