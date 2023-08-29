«Ночь выборов-2023»: эксперты анонсировали всероссийский марафон подведения итогов единого дня голосования

В Москве завершается подготовка к всероссийскому марафону «Ночь выборов-2023», во время которого 10 сентября будут обсуждаться результаты сентябрьской избирательной кампании. О том, как пройдет итоговое мероприятие политического сезона, рассказали его организаторы 29 августа на пресс-конференции в ТАСС.

«В этом году мы меняем локацию, но не меняем принципов. 10 сентября встречаемся с 18 до 24 часов под крышей в «Цветном» и честно говорим о выборах и стране. Наши гости будут наблюдать не только за политическими звездами, но и за звездами московского неба. Традиционно состоятся прямые включения из регионов, горячие баттлы на актуальные темы, брифинги партий и экспертные круглые столы с участием политологов, социологов и философов», – отметила политконсультант и руководитель оргкомитета марафона Алена Август, добавив, что планируется обсудить итоги голосования по всей стране от Москвы до самых до окраин», в том числе выборы в новых регионах РФ.

Темами для дискуссий на экспертных круглых столах станут «Основы российской государственности: стратегия и воплощение», «Выборы в новых регионах: новый этап политической интеграции» и «Итоги дня голосования в оценках экспертов».

Как отметил вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Андрей Максимов, нынешний избирательный сезон по сравнению с предыдущим имеет все шансы быть более конкурентным и ярким. «Первоначальный шок политических и бизнес-структур от начала СВО начинает проходить. Регионы адаптировались к новой реальности, а демократические права и возможности сохранены. Все избирательные технологии работают. Их применение в разных территориях ограничивает только недостаток средств и, частично, вера в административный ресурс. Очень хороший ресурс – это дебаты. Это ситуация, где политик открывается или, наоборот, скрывается. Но всё это видно. В этом году в некоторых регионах большинство кандидатов отказалось от участия в дебатах. В результате рост рейтинга тех, кто остался, идет непрерывно», – пояснил Максимов.

Президент Российской Ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко со своей стороны обратил внимание, что в настоящее время средства доставки сообщений до избирателей качественно изменились. «Современные интернет-технологии и методы полевой работы позволяют добраться до любого избирателя и с любым месседжем. А с производством этих месседжей и работой над образом – пока одна сплошная катастрофа», – отметил он.

Предполагается, что традиционно на «Ночи выборов» задействуют площадку Независимого общественного мониторинга. В дни голосования на портале НОМ будет работать «Карта сообщений», куда любой участник избирательного процесса сможет отправить сообщение о ходе голосования.

Организаторами всероссийского марафона «Ночь выборов-2023: от Москвы до самых до окраин» выступили Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Общественная палата РФ, Российская ассоциация политических консультантов (РАПК), Независимый общественный мониторинг (НОМ), Экспертные клубы России.

Программа и подробная информация о марафоне «Ночь выборов-2023. От Москвы до самых до окраин» размещена на сайте ночьвыборов.рф.

Москва, Светлана Антонова

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