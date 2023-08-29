Минпросвещения опровергает исключение Пушкина и Лермонтова из ЕГЭ

Министерство просвещения РФ опровергает информацию об исключении из заданий Единого госэкзамена по литературе произведений русских авторов первой половины XIX века, в числе которых Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Николай Гоголь.

«Распространенная ранее информация об исключении произведений Д. И. Фонвизина, В. А. Жуковского, А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя и других из заданий ЕГЭ не соответствует действительности», – говорится в сообщении пресс-службы министерства, которое цитирует «Интерфакс».

В министерстве пояснили, что из образовательной программы не исключено ни одно произведение древнерусской литературы, литературы XVIII и первой половины XIX веков, которые изучаются в основной школе и выносятся на проверку при проведении основного государственного экзамена (ОГЭ).

В ведомстве отметили, что для выполнения заданий ЕГЭ традиционно дается возможность привлекать не только произведения, изученные в 10-м и 11-м классах, но и произведения древнерусской литературы, литературы XVIII и первой половины XIX веков, подчеркнув преемственность содержания литературного образования в старшей школе по отношению к изучаемому до этого материалу.

«Данный принцип реализован и в проекте документов, определяющих структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2024 г. по литературе: в них есть задания, предполагающие обращение к литературным шедеврам первой половины XIX века, а именно к произведениям Фонвизина, Жуковского, Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя», – пояснили в пресс-службе, отметив, что для допуска к ЕГЭ пишется итоговое сочинение, в том числе, по произведениям русской классической литературы.

Ранее экспертное сообщество после изучения кодификатора ЕГЭ от Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) выразило возмущение, что из списка произведений к ЕГЭ по литературе в 2024 году исчезли произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других классиков русской литературы, а также «Слово о полку Игореве».

Москва, Мария Соколова

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