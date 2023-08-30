МАК не будет расследовать катастрофу с самолетом Пригожина

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не проводит расследование крушение самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Тверской области. Об этом говорится в сообщении ведомства на официальном сайте.

«В связи с многочисленными обращениями информируем, что в настоящее время МАК не проводит расследование авиационного события, произошедшего с воздушным судном Embraer Legacy 23 августа 2023 года в Тверской области, и не комментирует обстоятельства произошедшего», – подчеркивается в заявлении.

Напомним, 23 августа в Тверской области произошла авиакатастрофа с самолетом Евгения Пригожина. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Молекулярно-генетические экспертизы подтвердили личности всех 10 погибших и их соответствие списку в полетном листе.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что расследование будет засекречено, но при этом подчеркнул, что оно будет исключительно внутрироссийским.

Москва, Мария Соколова

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