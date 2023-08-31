В МВД России упростили условия и увеличили возраст для поступления на службу

МВД России упростило условия для поступления на службу в органы внутренних дел. Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, исключен из практики институт личного поручительства, а также изменились возрастные ограничения для тех, кто поступает на службу впервые.

Волк уточнила, что ранее на службу в органы внутренних дел можно было поступить до 35 или 40 лет в зависимости от должности, на замещение которой претендовал гражданин. В настоящее время возрастные ограничения поступления на службу определяются в зависимости от специального звания. К примеру, при присвоении специальных званий рядового и младшего начальствующего состава предельный возраст поступления на службу составляет 50 лет, специальных званий среднего и старшего начальствующего состава, за исключением званий полковника, – 55 лет.

Изменения также коснутся тех, кто ранее уже проходил службу на должностях, предусматривающих присвоение специальных или воинских званий, и поступает на службу в органы внутренних дел для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях. Для таких граждан предусмотрена возможность заключения контрактов на срок до одного года без испытательного срока, отметила официальный представитель МВД.

Кроме того, предусмотрена возможность продолжения службы сотрудниками, которые в ходе выполнения задач в особых условиях получили ранения и признаны не годными по состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел. «Те из них, кто желают продолжить службу, награждены государственными наградами Российской Федерации за выполнение задач в особых условиях и являются ветеранами боевых действий, могут быть назначены на индивидуально подобранные должности», – сообщила Волк.

Напомним, ранее в августе глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о критическом кадровом голоде в подразделениях органов внутренних дел. «Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволились из органов внутренних дел пять тысяч сотрудников. Сложная ситуация», – констатировал Колокольцев.

Москва, Светлана Антонова

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