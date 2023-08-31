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Четверг, 31 августа 2023, 17:07 мск

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Командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин похоронен с воинскими почестями

Сегодня на Мытищинском мемориальном кладбище прошла церемония прощания с командиром ЧВК «Вагнер», Героем России Дмитрием Уткиным. Похороны были с воинскими почестями.

По желанию его родных церемония прошла только в присутствии родственников и близких друзей, отмечается в публикациях телеграм-каналов и информационных агентств.

Как уточняет ТАСС, Уткин похоронен на федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества», который используется для погребения отставных и действующих служащих высокого звания вооруженных сил России, СССР и граждан, имеющих особые заслуги перед страной.

Уткин вместе с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным находился на борту самолета, который потерпел крушение в Тверской области 23 августа. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Пригожин похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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