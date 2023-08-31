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Четверг, 31 августа 2023, 19:13 мск

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И снова здравствуйте! Зеленский собрался баллотироваться на второй президентский срок

Фото: администрация Зеленского

Действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снова будет баллотироваться на выборы главы государства на второй срок.

«Я думаю, что мировая демократия поддержит нас. Я не брошу свою страну» – сказал он в интервью португальскому каналу RTP.

Ранее Зеленский заявлял, что проведению президентских выборов мешает военное положение. Тем не менее, о возможном проведении выборов на Украине, несмотря на военное положение, заявлял на прошлой неделе американский сенатор Линдси Грэм.

Напомним, очередные выборы президента Украины должны были пройти в 2024 году. Однако согласно Конституции страны, их проведение запрещено во время военного положения, которое было введено после начала специальной военной операции России. В последний раз оно было продлено до 15 ноября. Очередные парламентские выборы на Украине отложены.

Киев, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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