И снова здравствуйте! Зеленский собрался баллотироваться на второй президентский срок

Действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снова будет баллотироваться на выборы главы государства на второй срок.

«Я думаю, что мировая демократия поддержит нас. Я не брошу свою страну» – сказал он в интервью португальскому каналу RTP.

Ранее Зеленский заявлял, что проведению президентских выборов мешает военное положение. Тем не менее, о возможном проведении выборов на Украине, несмотря на военное положение, заявлял на прошлой неделе американский сенатор Линдси Грэм.

Напомним, очередные выборы президента Украины должны были пройти в 2024 году. Однако согласно Конституции страны, их проведение запрещено во время военного положения, которое было введено после начала специальной военной операции России. В последний раз оно было продлено до 15 ноября. Очередные парламентские выборы на Украине отложены.

Киев, Мария Соколова

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