Армения планирует признать МУС, выдавший ордер на арест Путина

Кабинет министров Армении направил в Национальное собрание проект ратификации Римского статута международного уголовного суда (МУС), который ранее выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Процесс ратификации Римского статута МУС в Армении начался в конце 2022 года. В кабинете министров это объяснили тем, что Ереван таким образом сможет поднять перед судом вопрос об агрессии и военных преступлениях Азербайджана против Армении и ее населения.

24 марта Конституционный суд Армении признал Римский статус соответствующим основному закону страны. 27 марта источники ТАСС в МИД России сообщили, что Москва крайне негативно восприняла планы Еревана по присоединению к Римскому статуту и предупредила о нежелательных последствиях.

Заявление МИД РФ прозвучало на фоне решения МУС о выдаче ордера на арест российского руководства. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве надеются на разрешение ситуации в союзническом ключе.

3 апреля спикер парламента Армении Ален Симонян в одном из интервью высказался против спешки в вопросе ратификации, заявив, что сегодня этот шаг, не имея определенного КПД, был бы неправильным по отношению к России.

Напомним, палата предварительного производства Международного уголовного суда в Гааге 17 марта выдала ордер на арест президента РФ и уполномоченного по правам ребенка в РФ. В ответ Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении судей МУС, утвердивших ордер на арест, и прокурора, подавшего такой запрос. Ведомство отметило, что все фигуранты будут объявлены в розыск.

Стоит отметить, что юрисдикцию МУС не признают государства, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.

Москва, Светлана Антонова

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