«Можем сказать только одно…» Шойгу озвучил главе МИД Турции позицию России по «зерновой сделке»

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом назвал условие возобновления «зерновой следки», которая была разорвана в июле.

«Дела последних месяцев – это зерновая сделка, к которой мы приложили максимум усилий. Она была инициирована уважаемым господином Реджеп Тайип Эрдоганом. Сегодня не по нашей вине, но она остановлена. И здесь мы можем сказать только одно, что если выполнить все то, что было обещано России, то сделка будет продлена. Но оказалось, что это сделать сложнее, чем выстраивать новые коридоры, новые наземные маршруты», – констатировал Шойгу.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с турецким коллегой также подтвердил однозначную позицию Москвы. «Как только все пункты меморандума Россия-ООН будут выполнены, Москва тут же вернется к зерновой сделке», – подчеркнул он.

Москва, Светлана Антонова

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