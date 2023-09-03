На аресте Коломойского настоял Вашингтон: власть на Украине полностью перешла кураторам из США

Арест олигарха Игоря Коломойского являются по сути мафиозными разборками между кураторами Украины из США и бывшим покровителем нынешнего президента Владимира Зеленского. Такое мнение высказал российский политолог Сергей Марков.

«Сейчас арест Коломойского – это просто месть американцев Коломойскому за то, что он мешал американцам захватить все политические институты государственной системы Украины и захватить главные куски экономики Украины», – констатировал эксперт в своем телеграм-канале.

При этом Марков не исключил, что «американская мафия просто грохнет Коломойского чуть позже», но «Украине от этого не будет ни лучше, ни хуже».

«Ну и конечно, арест Коломойского это предательство Зеленским своего бывшего босса. Потому что именно Коломойский помог Зеленскому сделать его пиар бизнес. И помог Зеленскому стать президентом Украины. Но после этого власть над Зеленским полностью перешла к диктатору Украины – США. Коломойский пытался трепыхаться, – за это и сел. За это его США и убьют. И такова будет судьба всех, кто поддержал активно хунту в 2014 году. Их всех уберут, чтобы не мешали», – считает Марков.

Напомним, накануне вечером Шевченковский суд Киева арестовал Коломойского с оговоркой, что бизнесмен может внести залога в размере 509 млн гривен (около $13,8 млн) в связи с обвинением в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем.

Как сообщали украинские СМИ, Коломойский покинул здание суда в сопровождении спецназа СБУ. Комментировать решение суда олигарх отказался. Адвокат Коломойского заявил, что его подзащитный не будет вносить залог 509 млн гривен.

Москва, Светлана Антонова

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