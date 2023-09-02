Суд в Киеве арестовал олигарха Коломойского

Шевченковский суд Киева арестовал украинского олигарха Игоря Коломойского с оговоркой, что бизнесмен может внести залога в размере 509 млн гривен (около $13,8 млн) в связи с обвинением в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем.

Ранее сегодня Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила Коломойскому подозрение по двум статьям Уголовного кодекса. По данным спецслужбы, олигарх в течение 2013-2020 годов легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Как сообщают украинские СМИ, Коломойский покинул здание суда в сопровождении спецназа СБУ. Комментировать решение суда олигарх отказался. Адвокат Коломойского заявил, что его подзащитный не будет вносить залог 509 миллионов.

Ранее в феврале СБУ заявила о разоблачении масштабных схем хищений в «Укрнафте» и «Укртатнафте», принадлежащих Коломойскому, на сумму около $1 млрд. Олигарху вменяли причастность к растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонению от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.

Стоит отметить, что Коломойский считался одним из главным спонсоров Владимира Зеленского во время его президентской кампании в 2019 году.

Киев, Светлана Антонова

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