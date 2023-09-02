российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 2 сентября 2023, 22:39 мск

Новости Киев

Новости, Кратко, Популярное

Суд в Киеве арестовал олигарха Коломойского

Фото: Страна.ua

Шевченковский суд Киева арестовал украинского олигарха Игоря Коломойского с оговоркой, что бизнесмен может внести залога в размере 509 млн гривен (около $13,8 млн) в связи с обвинением в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем.

Ранее сегодня Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила Коломойскому подозрение по двум статьям Уголовного кодекса. По данным спецслужбы, олигарх в течение 2013-2020 годов легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Как сообщают украинские СМИ, Коломойский покинул здание суда в сопровождении спецназа СБУ. Комментировать решение суда олигарх отказался. Адвокат Коломойского заявил, что его подзащитный не будет вносить залог 509 миллионов.

Ранее в феврале СБУ заявила о разоблачении масштабных схем хищений в «Укрнафте» и «Укртатнафте», принадлежащих Коломойскому, на сумму около $1 млрд. Олигарху вменяли причастность к растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонению от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.

Стоит отметить, что Коломойский считался одним из главным спонсоров Владимира Зеленского во время его президентской кампании в 2019 году.

Киев, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Спасаясь от военной мобилизации, украинцы массово решили получать допобразование / ВСУ нанесли ракетный удар по поселку в Белгородской области: один местный житель погиб, двое ранены / Российские войска отразили более 10 атак ВСУ: уничтожено более 600 боевиков / ВСУ опять обстреляли Донецк: пять местных жителей получили ранения / Украинскому олигарху Коломойскому предъявлено официальное обвинение в мошенничестве / Украинские беспилотники снова пытались атаковать Белгородскую область / «Будет очень тяжело»: в Киеве признали беспомощность ВСУ без западного оружия / «Нам нужна вся Украина»: противостояние России и Запада должно выйти из «серой» зоны

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Крым, Москва, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Финансы, Экономика, Украина,