Масштабный референдум: эксперт назвал главные особенности избирательной кампании-2023 в России

Отличительной особенностью нынешних региональных выборов в России является их референдумность с восприятием власти как основы стабильности. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал глава научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, среди кандидатов наблюдается снижение идеологической, межпартийной риторики и конфликтности на фоне соответствующего запроса электората и общей мобилизации в условиях специальной военной операции (СВО).

«Принципиально значимые для меня как политолога (особенности)… Это масштабность… Это доминация референдумного типа кампании. Это связано с разными аспектами и с тем, что наша политическая культура постепенно двигается в этом направлении. И, конечно, сыграла свою роль мобилизация и консолидация избирателей в период СВО. Поэтому конечно же в большинстве регионов, в которых проходят выборы высших должностных лиц, почти везде мы видим референдумный тип кампании. Безусловно, и кандидаты это тоже понимают, и во многом выстраивают свои кампании исходя из этого подхода», – пояснил Чеснаков.

Политолог обратил внимание, что особенностью нынешней избирательной кампании стало «восприятие власти как основы стабильности», а также «снижение конфликтности по партийным основаниям в риторике». «Безусловно, есть у нас разного рода политические партии, системные в первую очередь, которые представлены в парламенте, которые своих кандидатов выдвинули почти во всех регионах. Но градус резкости риторики, основанной на идеологическом и партийном противостоянии, заметно снизился по сравнению с предыдущими годами. Связано это опять же и с текущей конъюнктурой, то есть с СВО, мобилизацией людей, с отказом от восприятия резкой критики, конфликтности», – отметил эксперт.

По его словам, еще одной особенностью стала «высокая вовлеченность разного рода субъектов, например, парламентских игроков-кандидатов». «В Москве, Красноярске, в ряде других регионах мы видим депутатов Госдумы, которые активно вовлечены в процесс», – уточнил Чеснаков.

В этом году единый день голосования назначен на 10 сентября. Состоятся выборы глав 26 субъектов РФ, депутатов Заксобрания в 16 регионах, а также довыборы в Госдуму РФ. Во многих регионах они пройдут в течение трех дней с 8 сентября.

Москва, Мария Соколова

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