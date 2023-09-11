«Признаем, несмотря на неуспехи»: лидер «эсеров» пообещал «разбор полетов» внутри партии после провала на выборах в семи регионах

Партия «Справедливая России – За правду» не будет оспаривать итоги завершившихся накануне региональных выборов, несмотря на попытки устранить «эсеров» с политической арены. Об этом заявил лидер «эсеров» Сергей Миронов на брифинге по итогам единого дня голосования. По его словам, в партии будет «свой разбор полетов» после провала в семи регионах.

«Итоги показывают, что была предпринята попытка полностью устранить социалистическую патриотическую партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» с политической арены… Силы, которым явно не нравится именно наш патриотический, социалистический курс, предприняли такую попытку. Что-то им удалось, и быть довольными результатами выборов у нас нет никаких оснований, но устранить с политической арены не удалось и не удастся никогда», – сказал Миронов.

Политик подчеркнул, что его партия признает результаты выборов, несмотря на ряд нарушений. «В целом наша социалистическая партия признает результаты выборов, несмотря на неуспехи в семи регионах РФ, где из 20-ти в семи мы не преодолели 5-процентный барьер. Здесь у нас будет свой разбор полетов. Я предупреждал, непрохождение барьера – снятие с должности председателя регионального отделения, и это будет сделано», – констатировал он.

Самым красноречивым примером нарушения Миронов назвал выпуск газеты под видом партийной в городе Переяславль-Залесский в Ярославской области, где «мерзавцы и подлецы покусились на святое», что партия «призывает к немедленной, всеобщей мобилизации граждан». По его словам, уже подано заявление в Генпрокуратуру с подробностями: кто это сделал и кто заказал. «Те, кто это сделал, сядут в тюрьму, я этого обязательно добьюсь», – заключил Миронов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»